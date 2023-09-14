محافظ طرطوس يدعو لتعزيز عمل مجلس المحافظة

طرطوس- محمد محمود

اختتم مجلس محافظة طرطوس أعمال دورته العادية الخامسة، وذلك بمناقشة تقارير المكتب التنفيذي لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والتموين والنفط والإغاثة والشؤون الاجتماعية والعمل. وأخذت الطروحات المقدّمة طابعاً من الجدية بحضور محافظ طرطوس فراس الحامد، الذي أكد حرصه على لقاء أعضاء المجلس وحضور الجلسات والاستماع للطروحات المقدمة، مبيناً أن أعضاء المجلس منتخبون محلياً، ويمثلون هموم السكان في المحافظة، وينقلون هواجسهم في كلّ ما يخصّ الشأن العام، موضحاً أن العمل سيتمّ بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنية لحلّ معظم المشكلات الخاصة بالمحافظة، ولاسيما أن هناك تراكمات كبيرة لا يمكن أن تحلّ بين يوم وليلة وهي بحاجة لوقت وتنسيق بين المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، والعمل ضمن القوانين التي يجب الالتزام بها عند أي طرح.

ودعا الحامد الفعاليات الاقتصادية والمجتمع الأهلي إلى العمل والتعاون مع المحافظة لحلّ المشكلات الأساسية كالمياه التي لا تخدم فيها بعض القرى كما يجب، مؤكداً أن الباب مفتوح لأي تعاون من الفعاليات الاقتصادية وفعاليات المجتمع الأهلي، كما تمّ التأكيد على بعض الطروحات التي طرحها الأعضاء لجهة تحفيز عمال المخابز والإطفاء والفئات العمالية المنتجة.

في المقابل تركزت طروحات أعضاء المجلس لليوم الأخير على الواقع المعيشي والتعليمي والصحي في المحافظة، حيث طرح بعض الأعضاء المعاناة الهائلة للمواطنين بسبب غياب الرقابة التموينية على الأسعار في طرطوس تحديداً، فالتاجر يزيد ويبيع كيفما أراد، وطالب بعض الأعضاء بقيام حملات مقاطعة شعبية واسعة لبعض السلع للضغط على تجارها ومحتكريها، إضافة إلى تفعيل دورات المواد التموينية المدعومة، والإسراع بتوزيع مادة المازوت وخاصة للقرى والمناطق الجبلية.

وفي الشأن التعليمي تمّ الحديث عن واقع اكتظاظ الطلاب في بعض المدارس، والدروس الخصوصية، وعدم استكمال أبنية الجامعات ونقص الكوادر.

وفي الشأن الصحي تمّ الحديث عن واقع توفر الأدوية في المشافي، وضرورة إحداث وحدة نقل الدم لمدينة بانياس.

في المقابل ردّ المدراء على المداخلات المطروحة، وأكد نديم علوش مدير التموين أن محافظة طرطوس تعدّ من المحافظات المستهلكة لمعظم السلع التي يتمّ تحميل أسعار النقل عليها، لذلك ترتفع عن بعض المحافظات، وأن المديرية تعمل بكافة عناصرها لمتابعة أي حالة أو شكوى، فطرطوس أكثر محافظة فعالة لجهة تنظيم الضبوط وإحالتها، لكن المطلوب أيضاً تعزيز تعاون المجتمع المحلي، على حدّ قوله.

بدوره بيّن مدير التربية علي شحود أن عدد المدارس المدشّنة خلال السنوات السابقة لا يصل لعدد أصابع اليد الواحدة، والأولوية اليوم للتخلّص من الدوام النصفي، فتأهيل مدارس جديدة وإنشاؤها بحاجة لإمكانيات كبيرة وهي غير متوفرة. في حين بيّن رئيس جامعة طرطوس واقع التقدّم والإنجاز في الأبنية والواقع الفني والتعليمي للجامعات. وتحدث اسنكدر عمار مدير مشفى الباسل بطرطوس عن واقع العمل بالمشفى وآلية استجرار الأدوية، واصفاً الاستجرار الدوائي المركزي في هذه الفترة بالسلبي.