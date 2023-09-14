مخابر مرفأ طرطوس: إنجاز 1230 عينة مخبرية وتعاون دائم مع هيئة المواصفات السورية

البعث- محليات

دعت مديرية المخابر في مرفأ طرطوس التّجار والصناعيين والمستثمرين لتحليل عينات المواد المنتجة أو المصنّعة أو المستوردة لدى مخابرها في المرفأ، وتؤكد المديرية أنه يتمّ منح الاختبارات شهادات الاعتمادية المطلوبة، وأن متابعة التحاليل تكون بإشراف المكتب الناظم للجودة وفق معايير عالمية، حيث تنجز التحاليل المخبرية مختلف أنواع العينات القادمة من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وأيضاً الواردة من بعض جهات القطاع الخاص داخل القطر، ووصل العدد إلى 1230 عينة خلال هذا العام، وذلك بعد إنجاز صيانة لمجموعة من الأجهزة النوعية ذات التقانة العالية وبخبرات محلية كانت متوقفة لفترة طويلة، وقد أنجزت المخابر الغذائية الكيميائية ومخابر مواد البناء والنسيج والمعادن في مرفأ طرطوس 1994 تحليلاً حتى الآن، كما تمّ إتمام إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من تأهيل مخبر المعادن وفق نظام الجودة على المواصفة الدولية iso17025 والجاهزية لإتمام المرحلة النهائية والأخيرة، وكذلك يتمّ التعاون مع المشروع الإنتاجي الوطني للمساهمة بتدريب بعض الكوادر لديهم على التحاليل الجرثومية والأساسية في مخابر المرفأ، والتنسيق مع البحوث العلمية، وبلغت الإيرادات المحققة وفق التعرفة المعتمدة للمخابر خلال هذا العام حتى تاريخه تقريبا 850 مليون ليرة سورية.

وتستمر الجهود لزيادة عدد القرائن المحلّلة في مخابر المديرية من خلال جذب أنواع عينات جديدة والمطابقة وفق المواصفات القياسية السورية المعتمدة، حيث يتمّ التواصل الدائم مع هيئة المواصفات القياسية السورية للحصول على أحدث المواصفات الصادرة عن طريق الاشتراك الإلكتروني مع هيئة المواصفات.