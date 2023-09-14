معسكر للفتوة في الأردن تحضيراً لكأس الاتحاد الآسيوي

يواصل فريق الفتوة (بطل الدوري لكرة القدم) تحضيراته ضمن المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه في الأردن، استعداداً للمشاركة في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيواجه يوم الاثنين المقبل فريق جبل المكبر الفلسطيني في مدينة الزرقاء في أولى جولات المسابقة.

المدير الفني للفتوة أيمن حكيم أشار لـ “البعث” إلى أن الفريق يستعدّ بشكل قويّ لخوض منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بعد غياب طويل للفريق عن المشاركات الخارجية، مضيفاً أن الفريق أقام معسكراً مغلقاً في دمشق استمر مدة أسبوعين، وتضمن فترة إعداد داخلية لتعزيز اللياقة البدنية والفنية للاعبين، وكان من المقرّر أن نقيم معسكراً في السعودية، إلا أن الظروف لم تساعد، فكان من الضروري إقامة معسكر قبل لقاء الفريق الفلسطيني فدخلنا في معسكر بالأردن سيستمر حتى موعد مباراتنا الأولى.

وكشف حكيم أن الفريق لعب أمس، ضمن معسكره بالأردن، مباراة ودية مع فريق الحسين خسر فيها بهدف دون رد، لكن الغاية من المباراة – حسب حكيم – الوقوف على الحالة البدنية التي وصل إليها لاعبو الفريق الذي افتقد خدمات اللاعبين طه موسى ومصطفى جنيد وأحمد أشقر وعبد الرحمن الحسين الذين سيلتحقون بالفريق بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني.

وأكد حكيم أن العمل يسير بالفريق لتقديم مستوى جيد في المشاركة الآسيوية، وأن يظهر بأفضل صورة، فالفريق مجتهد، وقد منحه التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز حافزاً معنوياً لتقديم الأداء المتميز وتحقيق النتائج الملفتة، مبيناً أن الفريق يطمح إلى تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات من خلال الفوز على الفريق الفلسطيني، حيث سيمنحه الفوز دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشواره بالبطولة.

يُشار إلى أن الفتوة سيلتقي العهد اللبناني في الثاني من الشهر المقبل، على أن يواجه النهضة العماني في الثالث والعشرين من الشهر المقبل في ختام مرحلة الذهاب، ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول المجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث بالمسابقة إلى الدور نصف النهائي.

عماد درويش