واشنطن تخطط لإعادة توجيه مساعدات عسكرية من مصر إلى تايوان

واشنطن – تقارير

كشف تقرير في موقع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ واشنطن تخطط لإعادة توجيه مساعدات عسكرية بملايين الدولارات من مصر إلى تايوان، وشركاء خارجيين آخرين، وذلك بذريعة “فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان”.

وقال مسؤولون للصحيفة: إنّ “إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات عن مصر”، كما يضغط بعض المشرعين لحجب 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة التي تذهب إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لمعاقبة القاهرة.

وبالنسبة إلى عام 2022، بلغت المساعدات المقدمة إلى مصر 320 مليون دولار مشروطة بالتمويل العسكري الأجنبي، منها 235 مليون دولار خاضعة لإعفاء الكونغرس، و85 مليون دولار من دون إعفاء، فيما سيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن حجب المساعدات هو 30 أيلول الجاري.

وتأتي خطوة حجب التمويل في وقت تتوتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وتتركز الخلافات إضافةً إلى ذريعة “حقوق الإنسان” بما يتعلق بالاستجابة لطلبات واشنطن بدعم أوكرانيا، ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب التمويل عن مصر إلى زيادة تأجيج العلاقات بين واشنطن والقاهرة، والتي توترت منذ تولي الرئيس بايدن منصبه.

من جهةٍ أخرى، قال مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش: إنه “لا بديل من قناة السويس؛ أسرع طريق للنقل البحري”.

أتى ذلك تعليقاً على إعلان الولايات المتحدة والهند والسعودية على هامش قمة مجموعة العشرين السبت الماضي إنشاء مشروع الممر الاقتصادي، والذي من المقرر أن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن .