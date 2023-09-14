1.1 مليون هكتار خطة المكافحة.. و1800 هكتار ضمن خطة الري الحديث

دمشق – البعث

تتحضّر مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة ضمن خطتها للموسم القادم لمكافحة 788 ألف هكتار مكافحة كيميائية ضد الحشرات والأمراض والأعشاب والقوارض، و20 ألف هكتار للمكافحة الميكانيكية ضد الجادوب والباذنجان البري وزهرة النيل، و300 ألف هكتار للمكافحة بالمصائد الفرمونية الغذائية الجاذبة، و3.7 ألف هكتار للمكافحة الحيوية “أعداء حيوية”.

من جهة أخرى حدّد صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خطته للعام القادم بإدخال نحو 1800 هكتار ضمن منظومة الري الحديث ومنح الفلاحين التمويل اللازم مع التسهيلات والاعفاءات المعتمدة، وتمّ توزيع المساحة على 150 هكتاراً في حمص، و100 هكتار في طرطوس، و100 هكتار في اللاذقية، و200 هكتار في الغاب، و200 في حماة، و600 هكتار في ريف دمشق، و150 هكتاراً في حلب و50 في دير الزور، و100 هكتار في درعا، و150 هكتاراً في الرقة.