الشطرنج يختار المتأهلين إلى بطولة الجمهورية

تمثلت أهمية المرحلة التمهيدية لبطولة الجمهورية للشطرنج التي أقيمت في حماة بكونها شكلت فرصة عمد من خلالها اتحاد اللعبة لدعوة المميزين والأبطال للمشاركة فيها رغبة منه بتطوير اللعبة خاصة على مستوى الفئات العمرية الصغيرة.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس أكد لـ “البعث” أن البطولة (التمهيدي) شهدت مشاركة كبيرة (92 لاعباً و42 لاعبة)، وأقيمت وفق النظام السويسري من تسع جولات (90 دقيقة مع 30 ثانية لكل جولة)، واتسمت بالمنافسة القوية والمستوى الفني العالي، مشيراً إلى أن الاتحاد اختار الفائزين السبعة الأوائل من فئة الرجال لبطولة الجمهورية المقبلة التي ستقام بداية الشهر المقبل، كما تمت دعوة سبع لاعبات إضافة لبطلة الجمهورية في العام الماضي ليصبح العدد ثمان لاعبات يمثلن المنتخب الوطني في العام الحالي.

وأضاف عباس: كما تميزت البطولة بمشاركة كبيرة من اللاعبين ذوي الأعمار الصغيرة حيث تمت دعوة أبطال الجمهورية للفئات العمرية الصغيرة وأبطال العرب، الأمر الذي أعطاها “نكهة” مميزة، وكانوا عند حسن الظن بهم وارتفع المستوى الفني، والهدف من مشاركة اللاعبين الصغار خلق جيل جديد من الموهوبين وإعدادهم للمستقبل.

وحول بعض الأصوات التي استغربت عدم دعوة بعض اللاعبين الكبار أوضح رئيس الاتحاد أن الدعوة في السابق كانت توجه لهؤلاء اللاعبين الذين تصنيفهم الدولي فوق 2050، لكنهم لم يشاركوا في بطولات المحافظات (المنتمين إليها) ولثقتهم الزائدة وشعورهم بأنهم أفضل من اللاعبين الحاليين، وبحجة أنهم من الأعمار الكبيرة وتلقائياً هم متأهلون لبطولات الجمهورية لكن الاتحاد لم يدعوهم للمشاركة في البطولة وتم دعوة رقم معين من اللاعبين من كل محافظة “حسب المستوى الفني” وهو ما أحدث فرقاً ومنح البطولة رونقاً جميلاً، وكل لاعب من الفئات العمرية لا يشارك في بطولات المحافظات لن تم دعوته للمشاركة بأي بطولة مقبلة.

عماد درويش