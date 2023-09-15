الصين تدعو مجلس حقوق الإنسان للاهتمام بمياه “فوكوشيما”

دعت الصين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية تصريف المياه الملوثة نووياً في اليابان، وطالبت طوكيو بالتوقف فوراً عن هذا التصريف.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشن شيوي رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف قوله أمس خلال حوار تفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي: “إن المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما لو كانت آمنة حقاً ما كانت ستضطر اليابان إلى تصريفها في البحر”.

وأشار تشن إلى أن تصريف الحكومة اليابانية لهذه المياه ينتهك بشكل خطير حقوق الصحة والتنمية والبيئة للناس، الذين يعيشون في البلدان الساحلية على محيط الباسفيك وحتى في جميع أنحاء العالم.

وبدأت اليابان في تصريف المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما إلى المحيط في الـ 24 من آب الماضي، متجاهلة بشكل صارخ مناشدات الصيادين المحليين والدول المجاورة وخبراء البيئة في جميع أنحاء العالم لخطورة هذا الاجراء.