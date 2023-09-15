ديربي ميلان تحت الأنظار بنجومه وغضبه

تتجه الأنظار مساء الغد إلى ملعب سان سيرو الذي سيحتضن قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي بين الجارين ميلان وإنتر، وماسيزيد أهمية الديربي هو ترتيب الفريقين على سلم المسابقة حيث يتقاسم الفريقان الصدارة برصيد تسع نقاط.

ديربي الميلان يعتبر أعرق وأقوى ديربيات كرة القدم حول العالم على مر التاريخ وتم تصنيفه الأقوى جماهيرياً خلال مايقرب من ثلاثة عقود كاملة من الزمان، واشتلعت الإثارة بين الفريقان تحديداً خلال حقبة التسعينات بشكل أكبر لما كان يملتكوه من نجوم الكرة.

أما تسمية ديربي الغضب فهذا اللقب تم تداوله لأول مرة في الصحافة الإيطالية حيث يعود ما يقرب من مائة عام وأكثر وذلك عقب انشاء نادي الميلان في نهاية القرن التاسع عشر عن وذلك عن طريق مجموعة من الفقراء والبسطاء، وتم تأسيس نادي الإنتر عن طريق أيضاً مجموعة من الطبقة العليا والاغنياء في مدينة ميلانو ليبدأ الصراع الكروي يشتد بين الطبقيتن، وتم إطلاق العديد من الأسماء على الديربي الشهير لعل أبرزها ديربي ديلا المادونينا تيمناً إلى التمثال الموضوع على قمة كاتدرائية ميلانو.

ورجحت بعض المصادر الإيطالية أن تسمية هذا الديربي بـ”الغضب” يعود أيضاً لحالة الصراع والتنافس الشديد بين جماهير الفريقين في المدرجات ورصدت حينها الشرطة الايطالية العديد من حالات الشغب التي وقعت خلال مبارياتهما في السنوات الماضية .

رقمياً لعب ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 177 مباراة ، نجح ميلان في تحقيق الفوز خلال 53 مباراة، بينما فاز الإنتر في 68 مباراة، وتعادل الفريقان في 56 لقاء، وسجل فريق الإنتر 251 هدف في شباك الميلان، بينما سجل الميلان 226 هدفًا.