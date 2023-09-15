رئيس كوريا الديمقراطية يطّلع على مجمع (سوخوي) الروسي

أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون اطلع اليوم على مجمع (سوخوي) لصناعة الطائرات الحربية والمدنية في مدينة كومسومولسك برفقة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتورف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الحكومة قولها في بيان: “تم إطلاع الرئيس جونغ أون على عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات (سو – 35) ومقاتلات الجيل الخامس (سو – 57) وطائرات (إس جيه – 100)”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس كيم والوزير مانتورف قيما في نهاية الزيارة الرحلة التجريبية للمقاتلة متعددة المهام (سو – 35).

وقال مانتورف في تصريح: “نرى أفقاً للتعاون مع كوريا الديمقراطية في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام المماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية للبلدين”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أكدا خلال محادثاتهما أول أمس في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائي بمقاطعة امور الروسية أن تعزيز العلاقات بين البلدين يشكل أولوية أساسية لدى الجانبين.