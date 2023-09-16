انتشال 3958 ضحية إثر الإعصار دانيال

ونقلت نوفوستي عن المنظمة قولها في بيان: إنه “لا يزال أكثر من 9000 شخص في درنة في عداد المفقودين، وتعمل الفرق التابعة لها مع وزارة الصحة الليبية لتعقب القتلى والمفقودين، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث”.

بدوره قال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد زويتن: إنها “كارثة بسبب الخسارة الفادحة لآلاف الأرواح”، مشيراً إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق ليبيا.

وأشار زويتن إلى وصول أطنان من الإمدادات الصحية إلى مدينة بنغازي الليبية ‏والقادمة من المركز اللوجستي العالمي للمنظمة في إمارة دبي، بما يعكس ‏استجابة طارئة مكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال.‏