تدشين كنيسة رقاد السيدة “الكنيسة الجديدة” بريف طرطوس

طرطوس – سانا

تم اليوم في قرية صايا بريف طرطوس تدشين كنيسة رقاد السيدة “الكنيسة الجديدة”، بحضور رسمي وديني وشعبي كبير من أهالي المنطقة.

البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عبر في تصريح للصحفيين عن فرحته بافتتاح الكنيسة، وبمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في هذا الحدث، وقال: “نتطلع إلى الأمام مسلمين ومسيحيين في بلدنا سورية، متعاهدين على محبة الوطن بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.

بدوره أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بافتتاح الكنيسة والتي سبقها افتتاح جامع باسم السيدة مريم، مؤكداً أن بيوت الله كلها للتعبير عن المحبة والسلام والأمان والتكاتف بين أبناء البيت السوري الواحد.

مطران اللاذقية وتوابعها المتروبوليت أثناسيوس أكد في كلمته بعد الانتهاء من الصلاة والقداس الإلهي أن الحياة مستمرة في سورية رغم كل ما تكابده من ظروف قاسية بسبب الحصار والإرهاب، مشيراً إلى مساهمة المغتربين السوريين في تشييد هذه الكنيسة لترفع فيها الصلوات لعودة الأمن والأمان إلى سورية الوطن، ونرسل للعالم رسالة الإنسانية من أرض سورية.

حضر مراسم تدشين الكنيسة محافظ طرطوس فراس الحامد، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق محمد حسين، ومدير الأوقاف عبد الله السيد.