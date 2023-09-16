تراجع ملحوظ بانتاج التفاح بطرطوس

طرطوس – لؤي تفاحة

يشهد موسم التفاح في محافظة طرطوس للموسم ٢٠٢٣ تراجعاً ملحوظاً، إذ تقدر الكميات المنتجة – بحسب مكتب التسويق – حوالي ١٦٠٠٠ ألف طن، فيما توجد كميات كبيرة من الإنتاج الحالي لا تصلح لعملية التسويق وفق المواصفات المطلوبة، وذلك لأسباب مختلفة وكثيرة، منها ضعف فعالية الأدوية الزراعية أو سوء تصنيعها، لا سيما تلك التي تأتي مهربة وغير مراقبة من قبل الدوائر الزراعية المتخصصة، وكذلك عدم توفر السماد بالشكل المطلوب وبالسعر المناسب، وعدم قدرة المزارعين على تأمينه بسعر السوق، نظراً لارتفاع أسعاره، إضافة إلى قلة الحراثة أو عدم انتظامها بشكل دوري، وكذلك التقليم الجائر.

وبين رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش أن المساحة المزروعة بالتفاح تقدر بحوالي ١٣٦٧ دونما تتركز في ريفي المشتى والدريكيش وبعض المناطق الأخرى بكميات قليلة، علماً أن تكلفة إنتاج كغ الواحد من التفاح تبلغ حوالي ٢٦٤٤ ليرة في الحدود الدنيا. ومع ذلك – وبحسب علوش – فإن هذه الكمية المنتجة تكفي للاستهلاك المحلي فقط.

والجدير ذكره أن مزارعي التفاح لم يحصلوا على مادة السماد من قبل المصرف الزراعي، بالرغم من التعليمات الصادرة، بحجة عدم وجود الكميات الكافية وتخصيص القسم الأكبر منها لموسم القمح، وكون المحصول ليس من المحاصيل الاستراتيجية.