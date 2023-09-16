رئيس كوريا الديمقراطية يطلع على منظومات الصواريخ الاستراتيجية الروسية

موسكو – سانا

اطلع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون خلال زيارته اليوم إلى مطار كنفيتشي الروسي بمدينة فلاديفوستوك، على قاذفات صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت تابعة للقوات الجوفضائية الروسية.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن الرئيس الكوري الديمقراطي تفقد برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مطار كنفيتشي قاذفة الصواريخ الاستراتيجية الأسرع من الصوت من طراز (تو-160)، وقاذفة صواريخ استراتيجية ذات محرك توربيني من طراز (تو-95 إم إس).

كذلك أطلع وزير الدفاع الروسي رئيس كوريا الديمقراطية على منظومة صواريخ كينجال فرط الصوتية على متن المقاتلة الروسية (ميغ-31 إي).

وتم خلال زيارة الرئيس كيم إلى المطار عرض شرح لقدرات مقاتلات (سو-34) الروسية الأسرع من الصوت، ومقاتلات (سو-30 إس إم)، و(سو-30 إس)، و (سو-25 إس إم3) من قبل قادة أطقم الطائرات المقاتلة.

وأطلع قائد سلاح الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش، الرئيس كيم على خصائص حاملات الصواريخ الاستراتيجية ومميزاتها، وأسلحتها وقدراتها، فضلاً عن القدرات الجوية والفنية لقاذفات صواريخ “كينجال” فرط الصوتية.

ميدانياً، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين الليلة الماضية في مقاطعتي تفير وكالوغا جنوب غرب روسيا.