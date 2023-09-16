إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداء للاحتلال جنوب نابلس

الأرض المحتلة – سانا

أُصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس من عدة محاور، وحاصرت عدة أحياء فيها واعتدت على عدد من منازل الفلسطينيين وفتشتها، وخربت ممتلكاتهم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بينهم طفل لا يتعدى عمره العام الواحد.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة، وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى الحرم.