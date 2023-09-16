إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداء للاحتلال جنوب نابلس
الأرض المحتلة – سانا
أُصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس من عدة محاور، وحاصرت عدة أحياء فيها واعتدت على عدد من منازل الفلسطينيين وفتشتها، وخربت ممتلكاتهم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بينهم طفل لا يتعدى عمره العام الواحد.
إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة، وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى الحرم.
من جهتهما، يواصل الأسيران الفلسطينيان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما عن الطعام لليوم 45 رفضاً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى.
وحذر نادي الأسير في بيان، من تدهور صحة الأسيرين، جراء سياسة القتل البطيء التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم إذ إنهما يعانيان الإرهاق والهزال الشديدين، وأوجاعاً شديدة في الجسد، فالأسير كايد فقد توازنه ولايستطيع المشي أو الوقوف، ويعاني دواراً مستمراً وأوجاعاً في المفاصل، فيما الأسير سلطان يتنقل بوساطة كرسي متحرك، ومازال يشكو تقيؤا متواصلا للدم، وضعفا في النظر.
وجدد النادي مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، والذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإجراءات القمعية غير الإنسانية، وخاصةً جريمة الإهمال الطبي المتعمد.