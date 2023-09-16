محاولات واشنطن لاتهام إيران بانتهاك القرار الأممي 2231 لا أساس لها

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن إيرواني قوله في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: “رداً على الرسالة المؤرخة في 11 أيلول 2023 الموجهة من ممثلي الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن أقول إن واشنطن واستمراراً لاتهاماتها المتكررة التي لا أساس لها ونشر معلومات كاذبة، سعت مرة أخرى لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا”.

وأضاف إيرواني: “إن كل هذه الاتهامات المفبركة نرفضها مرة أخرى… الأدلة المزعومة وما يسمى الرسالة المرفقة التي قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية باعتبارها معلومات سرية ملفقة بالكامل وليس لها أي صفة قانونية” لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى تضليل المجتمع الدولي عمداً، لكنها تسعى أيضاً إلى التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة فقط لغرض تأمين مصالحها السياسية، على الرغم من الانتهاك المستمر والملحوظ للقرار 2231.

ويتهم الأمريكيون والأوروبيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.