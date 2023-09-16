ملاحقة قاطعي الأشجار الحراجية في حلب

حلب – البعث أون لاين

تمكنت عناصر الضابطة الحراجية في مخفر حراج وضحة بريف حلب من كشف مجموعة من الأشخاص تقوم بقطع الأشجار الحراجية مع عدد بقصد الاتجار بها.

وتم على الفور مصادرة السيارة المحملة بالأشجار وتنظيم الضبط العدلي بحقهم، والقبض على واحد من المجموعة وتسليمه إلى مخفر مسكنة، فيما لاذ الآخرون بالفرار.

وبين المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن عدد الضبوط التي نُظمت خلال العام الجاري بلغ (٦٩)، تنوعت بين تشويه وقطع أشجار حراجية ومخالفة التعليمات التنفيذية بما يخص نقل حاصلات حراجية، إضافة إلى ضبطي حرائق.

وقد أكدت المديرية استعداداتها لمراقبة وضع الحراج، ومضاعفة دورياتها وجولاتها الرقابية على المستودعات المرخصة، وعلى المواقع والمستودعات المخفية في عدد من الأحياء للحيلولة دون وقوع عمليات الاحتطاب الجائر التي تتكرر مع اقتراب موسم الشتاء من كل عام.