واشنطن دعمت التنظيمات الإرهابية بمختلف أنحاء العالم

براتيسلافا – سانا

أكد النائب السابق في البرلمان السلوفاكي ميلان بينكوفسكي أن الولايات المتحدة دعمت وسلحت التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي.

وقال بينكوفسكي في مقال نشره على موقع نوفي سلوفو السلوفاكي الإلكتروني: “من الوقاحة قيام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بإعطاء الدروس عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في وقت تستخدم فيه التنظيمات الإرهابية كأداة لتحقيق أهدافها”.

وأكد السياسي السلوفاكي أن الحروب التي قامت بها واشنطن لم تكن من أجل نشر الديمقراطية كما تزعم، وإنما من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية والمحافظة على هيمنتها، لافتاً إلى أن واشنطن أسهمت في تخريب الأنظمة المنتخبة في عشرات الدول.

وشدد بينكوفسكي على أن سياسات الولايات المتحدة وحلف الناتو التوسعية تسببت بالحرب الجارية في أوكرانيا حالياً.