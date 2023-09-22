حزب العمال في كوريا الديمقراطية: زيارة الزعيم كيم لروسيا غيّرت الوضع السياسي العالمي

بيونغ يانغ – وكالات

أكد المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية أنّ زيارة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون لروسيا “غيّرت الوضع السياسي العالمي بشكل كبير”.

وخلال اجتماع له، قال المكتب: إنّ هذه الزيارة رفعت العلاقات الكورية الديمقراطية الروسية إلى “مستوى استراتيجي جديد” وفقاً لمتطلبات العصر الراهن، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وسابقاً، وصفت الوكالة الكورية الديمقراطية اللقاء بين الرئيسين الكوري الديمقراطي والروسي بأنّه “لحظة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتصدي للإمبريالية العالمية، والدفاع عن الاستقلالية”.