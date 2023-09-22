” نبض و صور” في المركز الثقافي بجبلة

اللاذقية- مروان حويجة

احتضنت صالة مسرح المركز الثقافي في جبلة الفعالية الثقافية الترفيهية التدريبية للأطفال ” أطفالنا أبناء الحياة.. شمعة يجب أن تتقد ” تضمنت مجموعة متكاملة من أنشطة وفعاليّات تعليمية وتدريبية، وفقرات لصقل مهارات الأطفال انطلاقاً من أنّه داخل الطفل قوّة كامنة يمكن تطويعها و توظيفها، بما يخدم حياته المستقبلية، وكما تضمن النشاط المنوّع ” نبض و صور ” تمرين يوغا، وتمارين على الإلقاء وتعابير الوجه، وفنّ الخطابة والفصاحة بإشراف الأدباء : أ. بسام جديد – آ. منيرة احمد – أ. سهيل درويش ، آ. لينا مقصود ( مدرّبة اليوغا ) .

وأكّد المشرفون على هذه الفعاليّة أنّها تأتي في مجال تكوين ثقافة الطفل، والاهتمام بالطفل من خلال عدة محاور و مهارات تطبيقية، وورشات لصقل مهارات الأطفال و تنمية مواهبهم، ما يسهم في إظهار و رعاية مواهب الأطفال من مختلف الفئات العمرية، و تؤدي الفعالية دوراً هامّاً في تحفيز الأطفال و تشجيعهم و تأخذ بهم إلى دروب الإبداع، ولفتوا إلى تكامل برامج الأنشطة الثقافية و النوعية الموجّهة إلى الأطفال، وتحفيز الطاقات الواعدة عند الأطفال، وتشجيعهم عبر برامج وأنشطة ثقافية نوعيّة هادفة، وعبر ورشات رسم وقراءة وأنشطة عديدة يشارك فيها الأطفال، وهذا بحدّ ذاته تحفيز لطاقاتهم الواعدة .