14 مليون طفل سوداني بحاجة لدعم إنساني 

نيويورك – وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، إنّ 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى “دعم إنساني عاجل”، وسط تواصل القتال في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشدّدت المنظمة الدولية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 أيلول، من كل عام، على “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فوراً لإنقاذ الأرواح والسماح للأطفال بالازدهار”.

وأضاف البيان: “في يوم السلام العالمي ندعو إلى الإنهاء الفوري للقتال في السودان واحترام حقوق كل طفل وحمايتها”.

ويشكّل الأطفال، وهم وفق تصنيف المنظمة كل مَن لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، نحو نصف عدد سكان السودان.

وحذّرت ممثلة اليونيسيف مانديب أوبراين، من أنّ “مستقبل السودان على المحك، ولا يمكننا أن نقبل الخسارة والمعاناة المتواصلة لأطفالهم”.