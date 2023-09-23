السوداني يدعو لاحترام سيادة العراق ودعم الشعبين السوري والفلسطيني

الأمم المتحدة – وكالات

أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78 في نيويورك، استحقاق العراق “أخذَ مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي”، داعياً إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري، ومُشدّداً على التزام العراق القضية الفلسطينية.

وأشار السوداني إلى أنّ حكومته وضعت “برنامجاً لا يمكن التهاون به” من أجل توفير فرص عمل، وتحقيق نهضةٍ في الخدمات داخل العراق، بما في ذلك تنشيط البيئة الاستثمارية والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنّ مشروع التنمية، الذي ترعاه الحكومة العراقية، هو الأحدث في المنطقة، موضحاً أنّ المشروع عبارة عن قناةٍ تربط عدّة أجزاء حيوية مِن العالم بالمنطقة.

وطالب رئيس الحكومة العراقية الدول الصديقة بـ”مد يد العون إلى العراق من أجل مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة من البلاد”، مشدداً على أنّه حان الوقت لأن “يأخذ العراق مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي بعد محاربته الإرهاب نيابةً عن العالم”.

وأعرب عن رفض بلده التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك تحت أي ذريعةٍ كانت، مطالباً الجميع بضرورة “احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

وجدّد السوداني تأكيد “دعم العراق القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس”.

ودعا السوداني إلى ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري، مُطالباً ببسط سلطة الدولة على جميع الأراضي السورية.

وفي سياقٍ آخر، طالب رئيس الوزراء العراقي بإقامة “تجمعٍ يضم دول شواطئ الخليج، من العراق وإيران ودول مجلس التعاون، من أجل إدارة المياه”، مؤكّداً “احتفاظ بلاده بحقها في ردع أي انتهاكٍ للسيادة العراقية”.