انتهاء عمليات البحث عن ناجين في درنة 

طرابلس – وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنّ فرق الإنقاذ والبحث والتفقّد المحلية والدولية أنهت عمليات البحث عن الناجين وسط مدينة درنة.

وأوضح المسماري أنّ جميع فرق الإنقاذ اتجهت من أجل البحث في أعماق البحر والشواطئ، مشيراً إلى أنّ جميع وحدات القوات المسلحة الليبية موجودة خارج درنة، باستثناء الكتيبة 166، التي كُلِّفت رسمياً تأمين المدينة.

ولفت المسماري إلى أنّ الوضع في المدينة “لا يزال كما هو”، مؤكداً أنّ المرحلة الحالية هي مرحلة انتشال الجثث، بحيث تقوم القوات المسلحة وفرق الإنقاذ والبحث بالانتشال والتفقد.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إنّ “كل الفرق استكملت موضوع البحث في الوقت اللازم داخل ركام المدينة ومبانيها”.

وأشار المسماري إلى وجود فرق أجنبية وعربية ومحلية تعمل وتشارك في عمليات الانتشال والبحث، مضيفاً: إنّ أعداد الضحايا مهولة.