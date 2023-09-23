بجهود وطنية.. تأهيل 36 جسراً تعرضت للتخريب والتدمير جراء الإرهـاب

دمشق – البعث

تستكمل وزارة النقل وبشكل دوري صيانة وتأهيل المواقع الأكثر تضرراً على الطرق والجسور التي دمرها الإرهاب في محافظات حلب وحمص ودير الزور ودرعا، بقيمة بلغت نحو 325 مليار ليرة سورية وذلك خلال الفترة الماضية على مستوى شبكة الطرق المركزية

أوضحت وزارة النقل أنها وضمن خطتها في مجال المواصلات الطرقية أنهت صيانة وإعادة تأهيل 36 جسراً من الجسور الحيوية التي تم تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري، بعد تضررها جراء استهدافها من قبل الإرهابـيين وبينت أن طول الشبكة الطرقية المركزية يبلغ نحو 9052 كيلومتراً خرج منها عن السيطرة حوالي 50 بالمئة من طولها، وبقي منها حالياً 20 بالمئة خارج السيطرة، لافتة إلى أنه تم استهداف العقد والجسور الموزعة على كامل الشبكة، حيث تم تدمير 85 جسراً في المناطق التي تم التمكن من حصر الأضرار فيها.

وأشارت إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور والمنشآت التابعة لها بلغت 1350 مليار ليرة سورية، وتحتاج إلى كلف صيانة 648 مليار ليرة سورية لإعادتها إلى ما كانت عليه، وقامت الوزارة بإعادة صيانة وتأهيل المواقع الأكثر تضرراً على الطرق والجسور بقيمة 325 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن كوادر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الوزارة تتابع صيانة وإعادة تأهيل الجسور التي تعرضت للتدمير في محافظات حلب وحمص ودير الزور ودرعا، ضمن خطة عملها ووفق الإمكانات والتمويل المتاح، مشيرةإلى أن الجسور الـ 36 التي تمت صيانتها، هي 22 جسراً في محافظة حلب موزعة على 9 جسور على تحويلة حلب الجنوبية “الراموسة الأول،الراموسة الثاني، جسر نهر قويق، جسر معمل الإسمنت، العقدة عشرة، جسر القامشلي، عقدة المطار، سادكوب، الضويحي”، وخمسة جسور على أوتستراد حلب دمشق “العقدة صفر، البرقوم، خان طومان، نفق أبو شيلم، مونتيكارلو”، وستة جسور على أوتستراد حلب الرقة “اثنان في دير حافر، واثنان على قناة الري، وجسرا كويرس والدويرينة”، إضافة إلى جسري عسان والنيرب ولفتت إلى أنه تم تأهيل 11 جسراً في محافظة حمص، هي “تل النبي مندو، الدار الكبيرة، نهر العاصي” إضافة إلى سبعة جسور على طريق تدمر – السخنة، وجسر تلبيسة، كما تم في محافظة دير الزور تأهيل جسري كباجب والمالحة، بينما تم تأهيل جسر صيدا في محافظة درعا.