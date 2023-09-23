تأكيد إيراني على توسيع العلاقات مع السعودية

طهران – وكالات

هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية أن الرئيس هنأ الملك سلمان وولي عهده، بمناسبة حلول اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في برقيتين منفصلتين.

وأضاف البيان: إن إيران والسعودية تتشاركان العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، موضحاً أن القواسم المشتركة الثقافية تشكل داعماً قوياً للصداقة بين البلدين الإسلاميين، بما يسهم في تعزيز الروابط المشتركة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن آماله في “أن تشهد العلاقات في ظل الجهود بين البلدين توسعاً متزايداً في جميع المجالات”.