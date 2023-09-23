تسويق قطن دير الزور والرقة في الأول من تشرين القادم

البعث

حددت اللجان الزراعية الفرعية في دير الزور والرقة مواعيد تسويق محصول القطن حيث بيّن مدير زراعةديرالزور المهندس ياسر سليمان أن الفلاحين بدؤوا عمليات القطاف، مؤكداً أن حالة محصول القطن جيدة وتبشر بموسم مميز بعد أن تم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين.

وأوضح سليمان أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في المحافظة للموسم الحالي تبلغ 5800 هكتار، وأن أعمال متابعة حالة المحصول تجري حالياً من قبل دائرة الوقاية، حيث لا توجد أي إصابات باستثناء إصابات فردية خفيفة تمت معالجتها بشكل فوري وسيتم التسويق في اليوم الأول من شهر تشرين الأول .

وكذلك حددت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الرقة الأول من شهر تشرين الأول القادم موعداً لبدء تسويق محصول القطن للموسم الحالي وأوضح مدير الزراعة المهندس محمد الخدلي أن اللجنة أقرت الخطة الزراعية للموسم القادم، مبينا أنه ستتم في المساحات المروية في ريف الرقة المحرر زراعة (26591) هكتاراً، وزراعة (16380) هكتاراً من القمح “بعل” و(1120) هكتاراً من الشعير، و(861) هكتاراً للزراعات العلفية والرعوية (الفصة) و(670) هكتاراً بقوليات غذائية و(362) هكتاراً من الخضار الصيفية و(3002 ) هكتار من القطن.