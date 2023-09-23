تنفيذ طرق زراعية بكلفة 380 مليون ليرة بريف حمص

حمص – نبال إبراهيم

باشرت مديرية الخدمات الفنية في حمص بتنفيذ مشروعي تعبيد و تنفيذ طرق زراعية بريف المحافظة الجنوبي الغربي بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 380 مليون ليرة سورية.

وبين مدير مديرية الخدمات الفنية أحمد حبيب أن المشروع الأول يتضمن تعبيد وتزفيت أربعة محاور وطرق بطول إجمالي يصل إلى حوالي ألف متر أي ما يعادل نحو 300 متر لكل طريق، لافتاً إلى أن الطرق التي يتم تنفيذها تشمل طريق العقربية _ حاويك بين حقلي الجمعية في العقربية مرحلة أولى و طريق زراعي ما بين قريتي الحوز _ العقربية و طريق زراعي ما بين قريتي القرنية _ العقربية وطريق زراعي ما قريتي بين الديبة _ جندر مرحلة أولى، علماً أن نسبة تنفيذ هذه الطرق الزراعي وصلت إلى 80 بالمئة، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الطرق الأربعة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار حبيب إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ طريق زراعي ما بين بلدتي دبين والناعم بريف حمص الجنوبي بطول إجمالي يزيد عن 300 متر طولي تقريباً وبقيمة 100 مليون ليرة سورية.

يشار إلى أن هذه الطرق الزراعية ستخدم عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في ريف المحافظة الجنوبي الغربي، وبالتالي ستسهل الحركة والتنقل على المزارعين والمواطنين القاطنين في تلك القرى والمناطق التي تخدمها هذه الطرق.