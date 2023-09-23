حريق في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود المتحدث باسم الشركة غانم العتيبي قوله: إن حريقاً اندلع في الوحدة رقم 35 في المنطقة السادسة بمصفاة ميناء الأحمدي، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء في المصفاة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأضاف العتيبي: إن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر بسبب هذا الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

وكان حريق ضخم اندلع في منتصف كانون الثاني العام الماضي في المصفاة الكويتية ذاتها أسفر عن حدوث إصابات بين العاملين بحروق شديدة.