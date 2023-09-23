خطة نظافة شاملة استعداداً لفصل الشتاء

اللاذقية – مروان حويجة

تغطّي خطة تنظيف الشبكات والفوهات والطرقات التي تنفّذها مديريتا النظافة والصيانة والخدمات في مجلس مدينة اللاذقية جميع أحياء وضواحي المدينة ،وذلك استعداداً لفصل الشتاء، ولدرء الاختناقات التي تتسبب بها البقايا والردميات والمخلّفات.

وأوضح مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس عمار القصيري أن ورشات المديرية تكثّف تنفيذ برنامج شطف بالمياه للشوارع ذات الميول والانحدار بهدف تنظيف بقايا الأتربة المتراكمة وأوراق الأشجار، وذلك قبل موسم هطول الأمطار منعاً من انجرافها باتجاه الفوّهات المطرية وإغلاقها، مبيناً أنّ هذه الأعمال تتم بالتنسيق مع مديرية الخدمات والصيانة في المجلس، والشركة العامة للصرف الصحي استعداداً لقدوم فصل الشتاء.

وفي السياق ذاته، تواصل ورشات مديرية الخدمات والصيانة والشركة العامة للصرف الصحي تعزيل فوّهات التصريف المطري والعبّارات والسواقي ضمن برنامج عمل يشمل جميع المواقع في المدينة.

وتتضمن الأعمال إزالة بقايا الأوراق والأعشاب وأطاريف الأرصفة والبقايا إضافة إلى نواتج الرمي العشوائي والمواد البلاستيكية وبما يساعد على تصريف ومعالجة أية اختناقات، ولفت إلى أهمية التقيد برمي القمامة في الحاويات والمواعيد بما يساعد عمّال النظافة وعلى التخلص والترحيل السريع للقمامة وبما يحول دون وصول الأكياس والأوراق والأكواب البلاستيكية إلى الفوّهات المطرية، وانعكاس ذلك على واقع النظافة في المدينة.