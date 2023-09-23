شركة عنب السويداء تستلم 790 طناً من 17 الشهر الجاري حتى الآن

البعث

أكد المهندس فادي شقيرأن كمية العنب العصيري المسلمة من المزارعين إلى الشركة السورية لتصنيع العنب السويداء منذ الـ 17 من الشهر الجاري وحتى الآن تجاوزت 790 طناً وأوضح شقير أن الشركة حولت اليوم مليار ليرة سورية كدفعة أولى من أثمان هذه الكمية لصالح اتحاد الفلاحين في المصرف التجاري لصرفها للمزارعين، مشيراً إلى أن السعر الذي تم اعتماده هو 2500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد للعنب الأبيض و2800 ليرة للكيلو الواحد للعنب الأسود ولفت شقير إلى أن الشركة مستمرة بتحويل أثمان العنب العصيري بشكل دفعات تباعاً مع مواصلة استلام المحصول لهذا الموسم، حيث تمثل الشركة أحد المنافذ للمزارعين لتصريفه.

وتسلمت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء الموسم الماضي نحو 5630 طناً من العنب العصيري.