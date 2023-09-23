“علاج جديد” يمكن أن يغير قواعد اللعبة في القضاء على حب الشباب!

تنتج حالة التهاب الجلد عن فرط نمو بكتيريا جلدية تسمى حب الشباب، وتؤدي إلى ظهور بثرات صغيرة.

وفي حين أن هناك طرق للحد من نمو البكتيريا، مثل المضادات الحيوية أو الهرمونات التي تقلل من زيوت الجلد التي تغذي الميكروبات، إلا أن العديد منها يأتي مع آثار جانبية أو تصبح غير فعالة مع تكيف البكتيريا.

لذا، ابتكر العلماء علاجا جديدا يعتمد على المضاد الحيوي “ناراسين”، يستخدم عادة للوقاية من العدوى لدى الماشية والدواجن.

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب أستراليا وجامعة أديلايد في أستراليا، وجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، تبين أن المضاد الحيوي فعال ضد العامل الممرض المستهدف في ظل ظروف المختبر.

علاوة على ذلك، تمكن فريق البحث من إثبات أن توصيل الجسيمات النانوية يمكن أن يعزز العلاج بشكل كبير.

ووجد الفريق أن نظام توصيل الجسيمات النانوية أدى إلى تحسين قابلية الذوبان بأكثر من 100 مرة، مقارنة بمزيج بسيط من الماء. ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام Soluplus، وهو مركب يعمل على تحسين قابلية ذوبان المذيلات النانوية واستقرار توصيل الدواء.

ويقول عالم المستحضرات الصيدلانية سانجاي غارغ، من جامعة جنوب أستراليا: “كانت تركيبة المذيلة فعالة في توصيل “ناراسين” إلى المواقع المستهدفة لحب الشباب، على عكس المحلول المركب الذي فشل في التغلغل عبر طبقات الجلد”.