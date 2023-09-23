محطة اتحاد الفلاحين نقص بالكيل وتلاعب بالعداد لمادة للبنزين

دمشق – البعث

يبدو أن الفوضى والتلاعب بالأسعار وغيرها من الأساليب التي تستهدف جيوب المواطن لم تعد تقتصر على أسواق محددة بل باتت حالة عامة، حيث تؤكد الضبوط التي تنظمها دوريات حماية مدى انتشار المخالفات والتجاوزات، فقد ضبطت إحدى الدوريات محطة اتحاد الفلاحين بالقدم بمخالفة نقص بالكيل وتلاعب بالعداد لمادة للبنزين حيث كانت المعايرة 2,29 و0,63 تم تنظيم الضبط اللازم وأحيل للقضاء المختص لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالف.

وفي إطار جولاتها اليومية على الأسواق والأفران، قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بتنظيم 36 ضبطاً تموينياً بقيمة تغريمات وصلت إلى / 4,650,000 / ل. س، بمخالفات متنوعة شملت ضبط أشخاص بمخالفة حيازة بنزين مجهول المصدر في دمر، كما تم ضبط مواد مجهولة المصدر في سوق الحرير شملت ساعات متنوعة وساعات جوالات صينية، أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية تم ضبط عدد من الفعاليات التجارية بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الحصول على سجل تجاري.