منتجو الشوكولا يوضحون لحماية المستهلك: الزيوت المهدرجة غير ممنوعة وتندرج بالصناعة ضمن نسب محددة

دمشق – بشير فرزان

لم تتوقف مشاريع الصناعات الغذائية ومنها صناعة الشوكولا والسكاكر، بل شهدت المزيد من التقدم وحظيت بالدعم وخاصة لجهة اعتماد كافة مستلزمات السلامة والجودة في العملية الإنتاجية التي تشكل أولوية لصناعيي ومنتجي البسكويت والشوكولا والسكاكر، الذين يعملون على تعديل بعض بنود المواصفات القياسية لمادة الشوكولا لجهة أن الدهون المتحولة الداخلة في صناعة الشوكولا هي زيوت متحولة ويتم هدرجتها جزئياً وتعتبر آمنة، وبناءً على توصية الأمم المتحدة سمح بوضع 5% من الزيوت المهدرجة ضمن الشوكولا وهي كمية غير مؤذية، و أنه يتوجب على الصناعي ضمن بطاقة البيان أن يستبدل كلمة زيوت مهدرجة بتفصيل المادة المستخدمة في صناعة الشوكولا و نوع الزيت المستخدم.

وطبعاً تأتي هذه الجهود ضمن الخطوات التي تؤكد على ضرورة تقديم كل ما يلزم للمحافظة على سمعة المنتج الوطني وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس واستشارة غرفة الصناعة بكل مواصفة تصدر هذا إلى جانب استبيان رأي المنتجين والمصنعين بكل مواصفة غذائية تصدر عن هيئة المواصفات أو يتم التعديل عليها لتكون مواصفة سورية مطابقة لأي مواصفة خارجية عالمية.

العديد من المنتجين للشوكولا أوضحوا ضرورة أن يتم التوضيح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول موضوع بطاقة البيان، والتنويه بأن الزيوت المهدرجة غير ممنوعة ولكنها تندرج بصناعة المواد ضمن نسب محددة، كما أكدوا على أهمية تعزيز ثقافة المنتج الوطني من خلال تنظيم ورشات عمل توعوية مع هيئة المواصفات والمقاييس بحضور جهات مختلفة من لجان مختصة بصناعة الشوكولا وصناعيين ومراقبين وجمارك ومالية، وذلك للارتقاء بالمنتجات السورية وتعزيز القدرة التنافسية وضمان طعام الأطفال والشعور بالأمان تجاه أغذيتهم.