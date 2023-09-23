40 ليتر من المازوت لكل هكتار ذرة صفراء

حلب – معن الغادري

خصصت لجنة المحروقات الفرعية كمية /40/ ليتر من المازوت الزراعي بالسعر الحر /8000/ ليرة لكل هكتار للفلاحين لزوم موسم حصاد الذرة الصفراء اعتباراً من مطلع الشهر القادم.

كما وافقت اللجنة على كتاب الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية بتأمين المشتقات النفطية من غاز الاشعال واسطوانات الغاز المنزلي لاستخدامات حرّاقات المراجل لاستمرار العمل في المحطة الحرارية لتحسين واقع الكهرباء بالمحافظة.

وبموازاة ذلك طلبت اللجنة تقديم الدعم لقطاع التدفئة المنزلية من مادة مازوت التدفئة من فائض أرصدة محطات الوقود.

ووافقت اللجنة على الطلبات المقدمة من الجمعيات الخيرية والوحدات الإدارية لتأمين مادة المازوت للجرارات الزراعية ووسائط النقل لضمان استمرار عملها لحين إصدار البطاقات الالكترونية لها.

وبين مدير محروقات حلب المهندس رشاد أسعد سالم أن توزيع مازوت التدفئة يسير بشكل منتظم ودون أي عوائق مع توفر المادة، موضحاً أن عدد البطاقات الالكترونية بالمحافظة بلغ أكثر من /910/ آلاف بطاقة منها / 718 / ألف بطاقة عائلية وأكثر من /192/ ألف بطاقة للأليات