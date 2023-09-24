أرمينيا تدعو إلى إرسال بعثة أممية إلى “قره باغ”

نيويورك-سانا

دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان، وذلك لمراقبة الوضع الميداني هناك.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان قوله في كلمته بالأمم المتحدة: “على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لنشر بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة على الفور في قره باغ لمراقبة الوضع الإنساني والأمني على الأرض”.

من جانبه قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف: إن غالبية الأرمن في إقليم قره باغ سيعاملون بصفتهم مواطنين متساوين.

وأضاف بيراموف في كلمته بالأمم المتحدة: “أريد أن أؤكد مجددا أن أذربيجان مصممة على إعادة دمج السكان الأرمن في منطقة قره باغ في أذربيجان بصفتهم مواطنين متساوين”، مبيناً أن الدستور والتشريعات الوطنية لأذربيجان والالتزامات الدولية التي تعهدنا بها تشكل أساساً متيناً لهذا الهدف.

وأوضح بيراموف أن هناك فرصة تاريخية لأذربيجان وأرمينيا لإقامة علاقات حسن جوار والتعايش جنبا إلى جنب في سلام.