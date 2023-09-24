الجيش الروسي يستهدف مراكز قيادة ويصدّ هجمات جديدة لقوات كييف

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 560 جندياً أوكرانياً، وفي محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات لقوات كييف، وحسنت وضعها التكتيكي في منطقة قرية فيسيلويه، وفي محور زابوروجيه، دمرت مدفعاً ذاتي الحركة “ام 109 بالادين” أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز “دي30” ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر “مستا بي”.

أما في محور كراسني ليمان، فقد صدت القوات الروسية هجومين، وفي محور كوبيانسك، تم تدمير مدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا” ومدفع ذاتي الحركة “كيربي” بولندي الصنع، ومستودع ميداني للذخيرة في منطقة خاركوف، وفي محور خيرسون، تم تدمير مدفع “ام777” أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر “دي30″، ومستودعاً ميدانياً للذخيرة.

وبحسب الوزارة تم إسقاط مروحية من طراز “مي 8” في أراضي دونيتسك، كما تم اعتراض 5 صواريخ مضادة للرادار من طراز “هارم”، و8 صواريخ من نظام “هيمارس” أمريكية الصنع، وتدمير 15 طائرة بدون طيار.