الجيش الروسي يستهدف مراكز قيادة ويصدّ هجمات جديدة لقوات كييف
موسكو – تقارير
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاحها الجوي استهدف بضربات جوية مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة تأكيدها أن الطيران نفذ غارات جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.
كذلك تم إحباط محاولة تقدم لوحدات (اللواء 25)، المحمولة جواً في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي. إضافةً إلى تدمير دبابتي ليوبارد ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم2 إيه 65 مستابي، وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا كرينيتشكي بيشانوي بتروبافلوفسك.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 560 جندياً أوكرانياً، وفي محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات لقوات كييف، وحسنت وضعها التكتيكي في منطقة قرية فيسيلويه، وفي محور زابوروجيه، دمرت مدفعاً ذاتي الحركة “ام 109 بالادين” أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز “دي30” ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر “مستا بي”.
أما في محور كراسني ليمان، فقد صدت القوات الروسية هجومين، وفي محور كوبيانسك، تم تدمير مدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا” ومدفع ذاتي الحركة “كيربي” بولندي الصنع، ومستودع ميداني للذخيرة في منطقة خاركوف، وفي محور خيرسون، تم تدمير مدفع “ام777” أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر “دي30″، ومستودعاً ميدانياً للذخيرة.
وبحسب الوزارة تم إسقاط مروحية من طراز “مي 8” في أراضي دونيتسك، كما تم اعتراض 5 صواريخ مضادة للرادار من طراز “هارم”، و8 صواريخ من نظام “هيمارس” أمريكية الصنع، وتدمير 15 طائرة بدون طيار.
إلى ذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين المحاذيتين للحدود الأوكرانية