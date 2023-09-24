انطلاق فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 21 من معرض الباسل للإبداع والاختراع على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، بمشاركة 72 مشروعاً من سورية والعراق.

المعرض تقيمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، والأمانة السورية للتنمية ومحافظة دمشق وجمعية المخترعين السوريين، والهيئة العليا للبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف التجارة السورية.

ويتميز المعرض هذا العام بوجود حاضنات للأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على تطبيق أفكارهم وتنفيذها، حيث تتوزع المشاريع المشاركة بواقع 17 مشروعاً من منظمتي (طلائع البعث وشبيبة الثورة)، ومشروعين لذوي الإعاقة وجرحى الجيش، و3 مشاريع من العراق، إضافةً إلى 50 مشروعاً فردياً.

وتتوزع المشاريع الفردية على 9 في مجال الصناعة تطوير خطوط الإنتاج وأتمتة صناعية، و6 زراعة الزراعة العضوية والنباتات الطبية، و8 للطاقات البديلة، و7 مشاريع بيئية التغير المناخي ومعالجة المياه وإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية، و8 في مجال التكنولوجيا النانو والمعلومات والاتصالات والواقع الافتراضي والمعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد، و12 مشروعاً في التكنولوجيا الحيوية والطبية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أوضح في تصريح للصحفيين أهمية المعرض، الذي يتيح الفرصة أمام المبدعين والمخترعين لعرض اختراعاتهم وأعمالهم والتعريف بها، بهدف الاستفادة منها من قبل المؤسسات والهيئات والحاضنات ورجال الأعمال والمختصين في مجالات نشاطهم التجاري والصناعي والطبي.

ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أنه رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحرب على سورية لا تزال مسيرة الإبداع والابتكار الوطني مستمرةً، آملاً أن يأتي المعرض بنتائج مرضية للمشاركين فيه، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاختراعات ووضعها موضع التطبيق بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

من جهته بين محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن المعرض منصة وجسر للتواصل بين المخترعين والمبدعين وبين المستثمرين والجمهور، لعرض مشاريعهم ليتم دعمها لتنفذ على أرض الواقع كمشاريع ريادية وابتكارية.

ويستمر المعرض حتى الـ 27 من الشهر الجاري، ويقام حفل التكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين الخميس الـ 28 الجاري على مدرج كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق.

حضر الافتتاح وزراء النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والتربية الدكتور محمد عامر المارديني، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، وفعاليات اقتصادية وصناعية وعلمية.