تسويق موسم الحمضيات محور لقاء مشترك بين وزيري الصناعة والتجارة الداخلية

في إطار متابعة إجراءات تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم، واستلامه من قبل الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات، والوقوف على جاهزيتها لاستيعاب المحصول، عقد اجتماع برئاسة وزيري الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي مع مديري عدد من الشركات المصنعة للعصائر في المحافظات.

وناقش الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة اليوم آلية وبرنامج استجرار الحمضيات من المزارعين إلى الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، والصعوبات التي تعترض تسويق المادة الأولية إلى شركات العصائر، ووضع مقترحات تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات من أجل تسهيل عملية الإنتاج وتسويق المنتج النهائي، وإمكانية الاستفادة من صالات التجارة الداخلية لتسويق الحمضيات وبيعها للمستهلك.

وبين الوزير جوخدار أنه يجري العمل والتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية لمعالجة صعوبات العمل وتذليلها، وفق مذكرات تفصيلية عن الطاقات الإنتاجية المتاحة للشركات والمنشآت المعنية، بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول وتحقيق عائد اقتصادي مجد للمزارعين.

بدوره أكد الوزير علي أهمية العمل المشترك بين المعنيين بتسويق الحمضيات وإنتاج العصائر ومتابعة التنسيق مع وزارة الصناعة واستثمار صالاتها الست وتفعيلها، حتى تمارس دورها بالتدخل الإيجابي في تسويق المحصول، إضافةً إلى تزويد الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات بحاجتها من الحمضيات وفق طاقاتها الإنتاجية في محافظات اللاذقية وحمص وريف دمشق والسويداء، وتسويق منتجاتها في صالات السورية للتجارة ووزارة الصناعة.

وبحث الاجتماع أيضاً الصعوبات التي تواجه المزارعين في عمليات التسويق والتصدير وسبل تذليلها، عبر التواصل مع الجهات المعنية من خلال الاتصال المباشر وبشكل يومي بين الشركات المصنعة ومديريات الصناعة في المحافظات ومديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة والسورية للتجارة.