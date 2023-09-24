صيوح يلتقي وجهاء الجبور ويؤكّد على سيادة القانون

الحسكة- سانا

أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال استقباله شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور أن القبائل والعشائر وكل مكونات أبناء الحسكة محط احترام وتقدير الدولة السورية، ناقلاً لهم تحيات السيد الرئيس بشار الأسد، ولكل أبناء المحافظة الشرفاء الذين يقفون إلى جانب دولتهم بوجه الاحتلالين الأمريكي والتركي.

وأشار صيوح خلال اللقاء إلى أن مدينة الحسكة شهدت في الأيام الماضية عمليةً عسكريةً وأمنيةً ضدّ مجموعة خارجة عن القانون تأكيداً على سيادة القانون، ومن منطلق كونها الضامن الوحيد لكل أبناء الوطن.

وقال: إن العملية هي رسالة بعدم تهاون الدولة مع أي مجرمين أو خارجين عن القانون، ممن يعملون على ارتكاب مخالفات وجرائم بحق الأهالي، لافتاً إلى أنه سيتم إحصاء الأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين نتيجة العملية، وتعويضهم وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

بدورهم عبر شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور عن دعمهم الكامل لكل ما تقوم به الدولة لتكريس القانون وتوفير الأمن والاستقرار على كامل التراب السوري، ولكل مكونات المجتمع السوري، مثمنين جهود الدولة في تطبيق القانون وإحقاق الحق والضرب بيد من حديد كل من يحاول الخروج عن القانون وبث الرعب بين الأهالي.

ووجه الشيوخ والوجهاء الشكر للجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي، ولكل من ساهم في تطبيق القانون والقضاء على الخارجين عن القانون وإعادة الهدوء الى المحافظة وتكريس حالة الأمن والاستقرار.

وأكدوا وقوفهم إلى جانب الدولة السورية والجيش العربي السوري للحفاظ على التراب السوري، وإكمال مسيرة تخليص البلاد من رجس الإرهاب، وإفشال كل المخططات الرامية إلى تفتيت المنطقة خدمةً لأجندة خارجية خبيثة.

حضر الاجتماع أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس تركي عزيز حسن وقائد شرطة المحافظة.