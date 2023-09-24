مشاريع تخدم السياحة الداخلية والشعبية

دمشق – البعث

نفذت الشركة السورية للنقل والسياحة خلال السنوات الأربعة الماضية عدد من المشاريع المخصصة لقطاع السياحة الداخلية والشعبية كما أنها تقدم خدمات النقل السياحي من خلال باصات النقل (الكرنك).

واليوم أنجزت الشركة بجودة عالية وبزمن قياسي لم يتجاوز العام الواحد مشروع فندق متكامل في وادي قنديل فندق لابلاج، حيث أشار المهندس فايز منصور المدير العام للشركة السورية للنقل والسياحة إلى أنه تم تطوير منشأة لابلاج بإضافة الفندق بهدف تأمين الاحتياجات وزيادة الطاقة الاستيعابية والتنوع في المنتجع السياحي، منوها بعودة تفعيل باصات النقل السياحي (الكرنك) لتكون بخدمة المواطنين وتخديم السياحة الداخلية والشعبية.

وقال إن الشركة قامت بالسنوات الماضية بإشادة عدة مشاريع تخدم مشاريع السياحة الداخلية والشعبية لتصبح 4 منشآت إقامة و3 مشاريع لسياحة اليوم الواحد بطاقة استيعابية كلية 300 سرير و6500 كرسي وحوالي 500 فرصة عمل، وهذا ما يحقق خطة الشركة في زيادة الطاقةالاستيعابية في ظل الحاجة المتزايدة على قطاع السياحة الشعبية.