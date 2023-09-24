نقابة الأطباء البيطريين في سورية نائباً للأمين العام لاتحاد البيطريين العرب

دمشق – بسام عمار

تم انتخاب سورية نائباً للأمين العام لاتحاد الأطباء البيطريين العرب خلال مؤتمر القمة العربية البيطرية المنعقد في الجزائر، حيث تم انتخاب الدكتور إياد السويدان نقيب الاطباء البيطرين لشغل هذا المنصب.

وذكر الدكتور السويدان أن انتخاب سورية هو تقدير لمواقفها العروبية ولتطور الحركة النقابية فيها ودعمها الكبير للاتحاد وأنشطته، مشيراً إلى أنه تم الطلب من القمة والاتحاد ضرورة رفع الحصار الاقتصادي الظالم والاجراءات التعسفية المفروضة على الشعب العربي السوري وعلى مختلف القطاعات ومنها الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني، والذي يسبب صعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج والأدوية والآليات، كما أثّر على عمليات الاستيراد والتصدير، بالتوازي مع إرهاب طال قطاع الثروة الحيواني لجهة سرقتها والقضاء على السلاسات النادرة والاعتداء على الأطباء البيطريين والمربين، حيث استُشهد العشرات منهم.

وتابع: إنه رغم كل الإرهاب بقي القطاع يقوم بدوره لجهة تأمين المنتجات، وبقي الأطباء البيطريين والمربيين يقومون بدورهم، كما بقيت معظم المنتجات متواجدة بالأسواق المحلية، لافتاً الى أن القطاع الزراعي يلقى كل الدعم والعون من الحكومة وبتوجيهات دائمة من السيد الرئيس بشار الأسد.

وشدّد الدكتور السويدان على ضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والطبيعية العربية، وتحقيق التكامل والتعاون العربي لدعم القطاع الزراعي وتفعيل الاتفاقيات الموقّعة لمواجهة التحديات التي تواجهه، لاسيما شح المياه وضعف السياسات الزراعية العربية وتحقيق الإستدامة بالإنتاج الزراعي، وتعزيز دور المنظمات الزراعية العربية والاتحاد العربية ومنها “أكساد”، واتحاد الأطباء البيطريين العرب، داعياً إلى الاستثمار الزراعي في سورية، ومشيراً غلى أن لديها قوانين استثمار مشجعة وكل الإمكانيات اللازمة لذلك.

وطالب الدكتور السويدان بضرورة خروج الإحتلالين الأمريكي والتركي من المناطق التي دخلاها بشكل غير شرعي، حيث يمارسان فيها أبشع جرائم الارهاب بحق إهلها، ناهيك عن سرقة النفط والمياه والمنتجات الزراعية، وحرق المحاصيل ومنع المزارعين من الذهاب لأرضهم.

ووجه نقيب الأطباء البيطرين الدعوة لعقد المؤتمر القادم للاتحاد في سورية.