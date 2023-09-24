12 مليار ليرة سورية الرسوم المستوفاة للمصالح العقارية

دمشق – البعث

بيّن وضاح قطماوي مدير عام المصالح العقارية أن عدد الدوائر السجل العقاري في المحافظات 63 دائرة يتبع لها 16 مكتب توثيق عقاري و14 دائرة مساحة ومنذ بداية العام حتى تاريخه تم انجاز 223.455 عقداً لدى مديريات المصالح العقارية بالمحافظات، كما بلغت القيود العقارية الممنوحة 928.941 قيداً وعدد البيانات والمخططات 126.528 بياناً وبلغ مجموع الرسوم المستوفاة 12 مليار ليرة سورية تقريباً.

وأشار قطماوي إلى أنه تبلغ المساحة الخاضعة للتحديد والتحرير حوالي 8164741 هكتار تخضع للقانون رقم 62 لعام 2006 وقانون البادية، حيث تجري متابعة الخطط الإنتاجية في أعمال التحديد والتحرير وأعمال إعداد المخططات الهندسية العقارية في مراحله المختلفة وذلك وفقاً للخطط الموضوعة، والإمكانيات المتاحة حيث بلغت أعمال التحديد والتحرير حتى تاريخه 10310116.57 هكتار وبلغت المساحة المتبقية بدون تحديد وتحرير 43142.43 هكتار .