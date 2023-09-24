400 مستفيد من منحة السٌمسم في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

وزعت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر منح سمسم لـ 400 أسرة في ريف المحافظة الجنوبي بقرى غدير البستان ومزارعها وصيدا ومزارعها والمعلقة والمقرز والرزانية والبصة الشرقية والغربية ومزرعة أبو تينة بهدف تشجيع الأسر على زيادة محاصيلها الزراعية، وإثراء مصادر رزقها، لأن المستفيدين من المنحة يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي.

وأشار رئيس فرع القنيطرة للهلال الأحمر الدكتور جمعة حسن إلى أن المنحة تضمنت 200 كغ سماد ثلاثي الفوسفات و15 كغ بذار السمسم وعربة جر وشادراً وغربالاً ومعولاً و”كريك” ومجرفة ومشطاً معدنياً وشوكة ومقشة وأربع قفف كاوتشوك.

وأوضح حسن أن السمسم يعتبر من المحاصيل الزيتية المهمة في العالم والتي تزيد من خصوبة التربة، كما يدخل في الصناعات الغذائية، منوهاً أن المشروع ينفذ للمرة الأولى في المحافظة، وهو بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يُشار إلى أن عدد الأسر الريفية المستفيدة من المنح الزراعية في محافظة القنيطرة 3837 أسرة حيث تنوعت المنح بين بذار قمح وشعير وزراعات أسرية وحدائق منزلية وغراس أشجار مثمرة ودجاج بياض ونحل ووحدات تصنيع غذائي وأصبعيات أسماك.

هذا وتتابع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالقنيطرة المنح المقدمة من قبل الفنيين الزراعيين وتقديم المشورة الفنية للمستفيدين وإقامة الدورات التأهيلية لهم.

والجدير بالذكر أن الهدف من المنحة رفع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة وتخفيض أسعار المنتجات وتشجيع التعاون بين الأسر في تبادل المنتجات، وتثبيت الفلاحين بأرضهم و تشجيعهم على استثمارها.