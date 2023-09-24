483 مليون ليرة إيرادات شركة “الآليات الزراعية” بحلب

حلب – معن الغادري

بلغت إيرادات الشركة العامة لتصنيع الآليات الزراعية بحلب خلال النصف الأول من العام الحالي 483 مليون ليرة سورية وبزيادة 295 مليون ليرة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع مدير عام الشركة المهندس أسعد جاويش أن تزداد ايرادات الشركة مع نهاية العام الحالي وأرباحها وبنسب متقدمة عن العام الماضي الذي سجل 180 مليون ليرة كأرباح.

وبين جاويش أن الشركة تعمل حالياً وفق خطة إنتاجية طموحة تلبي حاجة السوق من الآليات الزراعية، إذ تصنع الشركة المعدات والملحقات الزراعية (مقطورة معدنية قلاب – محراث قرصي – كلفاتور متحرك – صهريج مياه – سكة فلاحة – مسالف قرصية مختلفة)، كما تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات المعدنية، وتنفيذ عقد تصنيع أقفاص معدنية لمؤسسة استصلاح الأراضي في السهول الجنوبية من حلب، إضافة إلى تصنيع القطع التبديلية، والقيام بكافة أعمال الصيانة للقطاع العام، ومن المشاريع المنفذة صيانة صمام المجموعة الأولى في محطة الضخ اليابانية بمشروع مسكنة شرق.

ولفت جاويش إلى أن العقوبات الإقتصادية الجائرة على سورية تحول دون إنجاز الخطط الاستراتيجية للشركة، خاصة بما يتعلق بخط تجميع الجرارات على شكل SKD، اذ لم نتمكن حتى الآن من التعاقد مع أي شركة لاستجرار القطع التبديلية بسبب العقوبات، رغم إصدارنا لدفتر الشروط لثلاث مرات متتالية، وحالياً نعمل على التعاقد بالتراضي مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لإتمام المشروع والذي يشكل نقلة نوعية ومهمة في عمل الشركة في حال تم إنجازه.