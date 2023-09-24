78 ألف طن توقعات إنتاج الزيتون بحمص

حمص – نبال إبراهيم

بين مدير الزراعة في حمص يونس حمدان أن واقع محصول الزيتون بالمحافظة جيد، وأن التقديرات الأولية للإنتاج تقدر بنحو 78 ألف طن هذا العام، لافتاً إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون على امتداد المحافظة تصل إلى حوالي 97.5 ألف هكتار، وأن إجمالي عدد أشجار الزيتون تبلغ 15.6 مليون شجرة منها 14 مليون شجرة مثمرة.

وأوضح حمدان أن تقديرات الإنتاج هذا العام متوسطة وأقل من العام الماضي بنحو 17 بالمئة التي كانت تقديرات الإنتاج حينها حوالي 93 ألف طن، عازياً سبب هذا الانخفاض لكون معظم أشجار الزيتون بالمحافظة هذا العام معاومة من جهة، ونتيجة لموجة الحر التي شهدتها المحافظة وتسببت بحالة عامة من الجفاف على الشجرة والحبة.

وأشار حمدان إلى إصابة محصول الزيتون في كثير من الحقول بالمحافظة ببعض الأمراض والآفات لكنها لم تكن مؤثرة ودون العتبة الاقتصادية، مؤكداً على أنه لم يسجل أية حالة ضرر بالأشجار جراء البرد، وإنما تسببت موجة الحر بحالة من الجفاف ما انعكس ذلك على الإنتاج.

وتوقع مدير الزراعة أن تبدأ عمليات قطاف الزيتون في المحافظة خلال العاشر من شهر تشرين الأول القادم وستستمر عملية القطاف إلى نهاية جني المحصول من كافة الأراضي، مشيراً إلى أن زراعة الزيتون تنتشر في جميع أنحاء المحافظة، وتتركز بشكل خاص في قرى المركز الغربي ومدينة تلكلخ ومناطق المركز الشرقي وبلدة المخرم.