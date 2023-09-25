أزمة الثقة تتغلغل في الولايات المتحدة

تقرير إخباري

تكشف الدراسات الاستقصائية المنشورة مؤخراً عن تراجعات مثيرة للقلق بالمؤسسات الأمريكية التي تعد الركائز الأساسية للتماسك الاجتماعي. ويظهر أحد الاستطلاعات أن 18% فقط من الأمريكيين يعبرون عن ثقتهم في الكونغرس، وهو ما يمثل أدنى مستوى شبه قياسي. كما انخفضت موافقة المحكمة العليا 19 نقطة في عامين فقط إلى 25٪. وبالمثل تراجعت الثقة في الرئاسة في عهد الرئيس بايدن، حيث قال 33% فقط أن لديهم ثقة كبيرة أو كبيرة جداً في السلطة التنفيذية. ولا تقتصر الانخفاضات الحادة على المؤسسات الرسمية، إذ تبدو العلاقات الشخصية متوترة على نحو متزايد أيضاً، حيث يعتقد 60% من الأميركيين الآن أن مواطنيهم لا يشاركونهم الالتزام تجاه “هذه الأمة وما تمثله”. وأقل من الثلث ينظرون إلى جيرانهم على أنهم جديرون بالثقة.

إن مثل هذا الافتقار العميق إلى التماسك بين المواطنين يشكل عيوباً ديمقراطية خاصة به إذا أصبح التوصل إلى تسوية وتعاون أمراً غير وارد. ومن خلال هذه الاستطلاعات المتباينة تظهر صورة للثقة في الهياكل واللاعبين الذين يقوم عليهم المجتمع الأميركي التي تنهار بوتيرة مثيرة للقلق.

ومما لا شك فيه أن العديد من العوامل الطويلة الأجل ساهمت في تآكل هذا الشعور بالثقة الاجتماعية. وقد أدى تزايد الاستقطاب السياسي مع تفوق الهويات الحزبية على الانتماءات الوطنية إلى تنفير الملايين. وينظر المواطنون إلى الحزبين المعارضين على أنهم مواطنون مختلفون أكثر من كونهم أعداء أيديولوجيين. وتلوح المخاوف الاقتصادية في الأفق أيضاً، حيث أدت الاستجابات السياسية غير الكافية لقضايا مثل تراجع التصنيع والعولمة وركود الأجور إلى توليد الاستياء.

إن وسائل الإعلام الحزبية المفرطة التي تخدم قواعد ضيقة تزيد من حدة الانقسام بدلاً من جمع المجتمعات معاً. ومن ناحية أخرى تعمل المعلومات المضللة التي تيسرها التكنولوجيا على تقويض الإيمان بالحقائق والروايات المشتركة. وقد تطورت هذه الجذور على مدى عقود من الزمن ولكن يبدو أنها أثرت بشدة على الثقة.

إن العواقب المترتبة على انعدام الثقة على نطاق واسع مثيرة للقلق وتفرض تحديات هائلة. كما أن الشكوك المستقطبة في الشرعية الديمقراطية تجعل عملية صنع السياسات بين الحزبين شبه مستحيلة حتى في ما يتعلق بالمشاكل الوطنية المهمة. يفقد المواطنون التزامهم بالمعايير الديمقراطية المدنية مع تلاشي الإيمان بالعملية وزملائهم المشاركين، وقد تكتسب الأصوات البديلة المناهضة للديمقراطية جاذبية من خلال استغلال الإحباط الشعبي وبمرور الوقت، وقد تساهم خيبة الأمل في انهيار الديمقراطية من خلال فك الارتباط أو العمل السياسي غير التقليدي. بالفعل يعتقد ما يقرب من نصف الأمريكيين أن أفضل أيام البلاد قد انتهت ومثل هذا التشاؤم يهدد الروح المعنوية والوحدة الوطنية.

تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن التضامن بين الأمريكيين قد انخفض إلى مستويات خطيرة، بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتغيرات الاتصالات طويلة المدى، وانعدام الثقة هذا يعرض الحكم والأداء المجتمعي للخطر.

هناء شروف