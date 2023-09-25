25-سبتمبر-2023
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البعث أونلاين

إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين

بشار المحمد

بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية وبالتعاون بين وزارة الدفاع – مديرية التجنيد العامة ووزارة الخارجية والمغتربين – المكتب القنصلي ووزارة الاتصالات والتقانة، أطلقت الشركة السورية للاتصالات خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الالكترونية.

ومن خلال المنظومة أصبح بامكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات (التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالاقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة و تسهيلات زيارة المغتربين).

ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالخدمات المذكورة من خلال دليل المعاملات عبر الموقع الرسمي http://www.ecsc-expat.sy.

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