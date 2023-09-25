اختتام الأنشطة الثقافيّة الصيفية في مركز بيت ياشوط بريف جبلة

اللاذقية – مروان حويجة

اختتم المركز الثقافي العربي في بلدة بيت ياشوط بريف جبلة برنامج نشاطه الثقافي والفنّي الصيفي للعام الجاري، وكان العرض الغنائي المسرحي ” ويزهر الياسمين فرحاً ” المحطة الختامية مع جمعية الشباب في بيت ياشوط بريف اللاذقية عرضاً مسرحياً مع اسكتشات، وفقرات غنائية وخطابة وفصاحة وإلقاء شعر، ومهارات تنمية شخصية الطفل وإغناء معارفه وقدراته اللغوية والجسدية، وفقرات غنائية متنوّعة للفئة العمرية دون عشر سنوات في العرض الذي قدّمه أطفال فرقة مركز الياسمين في بيت ياشوط من تدريب المبدعة كندا إسماعيل، وبإشراف متميّز من الدكتورة لما أبو قاسم، التي أشارت إلى اختيار مواد العرض بعناية لكبار الشعراء والأدباء السوريين، كبدوي الجبل وعمر الفرا وسواهما، مع مراعاة قدرات الأطفال على فهم مضمون تلك المواد أثناء اختيارها.

فيما أوضحت المدرّبة كندا إسماعيل أنّ العرض بمثابة بيان ختامي لنشاطات المركز الصيفية، وتضمن فقرةً في الفواحة، والخطابة بهدف تمكين اللغة العربية، وتقوية شخصية الطفل ومهاراته وقدراته .