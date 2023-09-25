القبض على ستة أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار في ريف طرطوس

ألقت شرطة ناحية مشتى الحلو في ريف طرطوس القبض على ستة أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار في قرية (بقطو).

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها على التلغرام أنه وردت معلومات إلى شرطة ناحية مشتى الحلو في ريف طرطوس بوجود عدة أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار في قرية (بقطو)، وعلى الفور تم إرسال دورية إلى المكان وألقت القبض على ستة أشخاص، وبالكشف على الموقع تبين وجود عدة حفر عميقة في المكان، كما عثر على أدوات للحفر وشاحنة على متنها مولدة ضخمة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على الحفر، بحثاً عن الآثار وضبط بحوزتهم ثلاث قطع فخارية، وتمت مصادرة أدوات الحفر والمولدة وحجزت الشاحنة، مبينة أنه سيتم إرسال القطع الفخارية إلى مديرية الآثار والمتاحف لإجراء الخبرة الفنية عليها، وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.