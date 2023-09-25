تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في كانون الأول المقبل

القاهرة – وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام ودعوة الناخبين للاقتراع.

وقالت الهيئة في بيانٍ على موقعها: إن الجدول الزمني تضمن مواعيد فتح باب الترشح أمام من تنطبق عليهم الشروط للتقدم بأوراق ترشحهم اعتباراً من الـ 5 من تشرين الأول وحتى الـ 14 منه.

وحدّدت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 من كانون الأول، فيما تبدأ الانتخابات في الداخل يوم الـ 10 من كانون الأول على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 منه.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة: إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في مصر جرت في عام 2018، وفاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.