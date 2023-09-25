جامعتا دمشق وكوبان الروسية توقّعان مذكرة تفاهم

وقعت جامعتا دمشق وكوبان الحكومية الروسية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي المشترك، وذلك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وبموجب المذكرة التي وقعت في مبنى رئاسة جامعة دمشق، يتعاون الجانبان في تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلاب لأغراض التدريس والبحوث والمقررات الدراسية أو تطوير البرامج، وتنظيم برامج بحثية وتعليمية مشتركة وعقد ندوات ومشروعات بحثية ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات العلمية المشتركة الأخرى.

كما نصت المذكرة التي وقعها الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق والدكتور ميخائيل أستابوف رئيس جامعة كوبان الروسية، على تعاون الطرفين في مجال تطوير البرامج البحثية المشتركة وتبادل المطبوعات والمواد العلمية والأوراق التعليمية والمعلومات البحثية المتاحة بين الطرفين وأي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك.

وفي تصريحات للإعلاميين عقب التوقيع لفت رئيس جامعة دمشق إلى أن المذكرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع جامعة كوبان، ولا سيما أن الأخيرة تضم في هيئتها التدريسية وبين صفوف طلبتها عدداً من الأكاديميين والطلاب السوريين، معتبراً أن المذكرة فرصة لزيادة وتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره ذكر أستابوف أن الجامعتين مؤسستان عريقتان ولديهما الكثير من الأسس للتعاون المشترك والإستراتيجي، لافتاً إلى وجود مسعى لافتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في جامعة دمشق، ولتقديم المساعدة التعليمية للكليات الموجودة فيها.